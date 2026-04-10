Oltre 269 mila euro ai comuni di Dorio e Cassina Valsassina per gli impianti sportivi

La Regione Lombardia ha approvato un aumento di oltre 3,1 milioni di euro per il bando Impianti sportivi 2025, portando la dotazione complessiva a più di 12,3 milioni di euro. Tra le destinazioni di questa cifra, ci sono anche più di 269 mila euro destinati ai comuni di Dorio e Cassina Valsassina per interventi sugli impianti sportivi locali. La decisione riguarda la linea 1 “Piccoli interventi” del finanziamento regionale.

Regione Lombardia continua a investire nello sport e nelle infrastrutture locali, approvando un incremento della dotazione finanziaria di oltre 3,1 milioni di euro per la linea 1 “Piccoli interventi” del bando Impianti sportivi 2025, portando la dotazione complessiva a oltre 12,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Scuola, oltre 70 mila euro ai Comuni montani della provincia di Rimini per sostenere le pluriclassiAlice Parma (Pd): “Mentre il Governo taglia e ridimensiona, in Regione investiamo sul futuro. Latina, oltre 830mila euro per l’efficientamento energetico degli impianti sportiviLatina 21 marzo 2026 – La giunta comunale di Latina ha approvato, con due delibere, i progetti di fattibilità tecnico-economica per l’efficientamento...