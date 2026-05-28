Esce dalla concessionaria con l' auto nuova e viene subito multato con una foto alla targa | Mancata revisione

Dopo aver ritirato una nuova auto elettrica dalla concessionaria, un cliente è stato multato subito dopo essere uscito, con una sanzione per mancata revisione. La multa è stata notificata tramite una foto della targa. L’incidente si è verificato nell’Agrigentino, poco dopo il ritiro del veicolo.

Aveva appena ritirato la nuova auto elettrica in una concessionaria dell'Agrigentino e stava per tornare a casa. Tutto poteva aspettarsi, ma non una multa per. mancata revisione. La disavventura è capitata nei giorni scorsi a un cinquantanovenne professionista palermitano.Il 21 maggio, il fresco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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