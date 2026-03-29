Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha pubblicato una foto con una donna, in cui si vede un bacio tra i due. La foto è stata condivisa sui social, dove l’ex concorrente ha confermato la relazione. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato la novità.

Zeudi Di Palma ufficializza la relazione condividendo uno scatto romantico con la nuova fidanzata. L'ex concorrente del Grande Fratello sorprende i fan e conferma il legame con un gesto pubblico. Dopo mesi di rumors, avvistamenti e smentite, Zeudi Di Palma ha deciso di rompere il silenzio mediatico sulla sua vita privata. L'ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello ha ufficializzato la sua nuova relazione pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto inequivocabile: un bacio alla compagna che non lascia spazio a dubbi. Chi è Scarlett, la donna che ha conquistato Zeudi La fortunata è Scarlett, un volto già noto nel mondo della moda e dell'attivismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zeudi Di Palma dopo il GF esce allo scoperto: foto e bacio con la nuova fidanzata

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«Risolta, mentalmente stabile, senza troppi traumi passati e con una positività e un’energia pazzesca». Così Zeudi Di Palma descrive senza esitazione la donna che vorrebbe avere accanto. E ora, dopo tante chiacchiere e voci, sembra proprio aver trovato ciò - facebook.com facebook

Per mesi avete votato ogni giorno, mi avete sostenuta senza mai mollare… e questo premio è la prova di quanto siamo forti insieme. Questo non è solo il mio traguardo, è il nostro. GRAZIEEEEEEE #zeudiners #BreakTudoAwards2025 x.com