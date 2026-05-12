Targa non conforme mancata revisione e documenti non in regola | controlli sulle moto in Mugello

Sabato 9 maggio sono stati effettuati controlli sul Passo del Giogo, lungo la strada statale 503, nel Mugello. Durante le verifiche sono state riscontrate alcune irregolarità, tra cui targhe non conformi, documenti non in regola e la mancata revisione di alcune moto. Le forze dell’ordine hanno fermato diversi veicoli per accertamenti e verifiche di routine. L’operazione fa parte di un programma di controlli mirati alla sicurezza stradale nella zona.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Va avanti il programma di sicurezza stradale sui Passi del Mugello. Sabato scorso, 9 maggio, controlli sul transito delle moto sono stati condotti sul Passo del Giogo-SP 503. Impegnati 12 operatori della Polizia locale Unione Mugello e 6 della Polizia locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della Motorizzazione Civile per verifiche tecniche sui veicoli. https:www.lanazione.itfirenzecronacaincidente-a1-oggi-cpumo1bh Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni: 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Targa non conforme, mancata revisione e documenti non in regola: controlli sulle moto in Mugello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Passi del Mugello, proseguono i controlli: 109 moto fermate e 16 violazioniMugello (Firenze), 5 maggio 2026 – Sicurezza stradale, sui Passi della Colla e della Sambuca il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da... Maxi controlli sulle strade: fermate 80 moto, multe per oltre 700 euroPosti di controllo, motociclisti fermati uno dopo l’altro e verifiche lungo le strade più frequentate dai centauri. Si parla di: Assicurazione obbligatoria per monopattini: coperture, intestatari, massimali e rivalsa; Targa rubata: le procedure da seguire per evitare sanzioni.