Esami di abilitazione 2026 due sessioni a luglio e novembre | ecco le ordinanze con date e modalità di svolgimento
Le ordinanze firmate dal ministro dell’Università e della Ricerca stabiliscono due sessioni di esami di abilitazione nel 2026, una a luglio e una a novembre. Le date precise e le modalità di svolgimento sono state pubblicate e si applicano a tutte le professioni interessate. Le modalità prevedono prove scritte e orali, con eventuali variazioni in base alle specificità di ogni percorso.
Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato le ordinanze che definiscono il calendario degli Esami di Stato per l’abilitazione alle professioni. Nel 2026 le prove si terranno in due tornate: la prima il 27 luglio, la seconda il 16 novembre. Lo rende noto un comunicato diffuso dal Ministero dell’Università, oggi, 28 maggio. Le date sono valide su tutto il territorio nazionale. Chi intende partecipare deve presentare domanda all’ateneo prescelto entro il 24 giugno per la sessione estiva, entro il 21 ottobre per quella autunnale. Le ordinanze coprono un ventaglio ampio di professioni. Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili è prevista una articolazione specifica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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