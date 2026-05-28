Esami di abilitazione 2026 due sessioni a luglio e novembre | ecco le ordinanze con date e modalità di svolgimento

Notizia in breve

Le ordinanze firmate dal ministro dell’Università e della Ricerca stabiliscono due sessioni di esami di abilitazione nel 2026, una a luglio e una a novembre. Le date precise e le modalità di svolgimento sono state pubblicate e si applicano a tutte le professioni interessate. Le modalità prevedono prove scritte e orali, con eventuali variazioni in base alle specificità di ogni percorso.