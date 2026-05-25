A Pogno arriva un nuovo medico di base | le date e le modalità per il cambio

Notizia in breve

A Pogno entrerà in servizio un nuovo medico di base dal 1° giugno. Il dottor Francesco Gareri aprirà un ambulatorio nel comune e sarà disponibile per i pazienti con una convenzione attiva. Sono previste modalità e date specifiche per il cambio di medico, anche per chi desidera iscriversi al nuovo professionista. La presenza del nuovo medico mira a garantire assistenza sanitaria ai residenti della zona.