A Pogno arriva un nuovo medico di base | le date e le modalità per il cambio
A Pogno entrerà in servizio un nuovo medico di base dal 1° giugno. Il dottor Francesco Gareri aprirà un ambulatorio nel comune e sarà disponibile per i pazienti con una convenzione attiva. Sono previste modalità e date specifiche per il cambio di medico, anche per chi desidera iscriversi al nuovo professionista. La presenza del nuovo medico mira a garantire assistenza sanitaria ai residenti della zona.
A partire dal 1° giugno a Pogno sarà in servizio un nuovo medico di medicina generale. Il dottor Francesco Gareri inizierà la propria attività convenzionata con l'apertura di un ambulatorio nel comune novarese.Come scegliere il nuovo medicoI cittadini di Pogno e dei comuni limitrofi potranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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