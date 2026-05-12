Corsi Sostegno INDIRE secondo ciclo 2026 ecco le linee guida per gli esami finali Con successivo avviso le date

Sono state pubblicate le linee guida per gli esami finali del secondo ciclo dei corsi di sostegno organizzati dall'INDIRE, con scadenza prevista nel 2026. Le date precise degli esami saranno comunicate successivamente tramite avviso ufficiale. L'esame finale segna la conclusione dei percorsi di specializzazione avviati in conformità con il decreto ministeriale.

L'esame finale rappresenta il momento conclusivo dei percorsi di specializzazione attivati ai sensi del D.L. 752024 e 772024. Il superamento di tale prova è subordinato all'acquisizione dei crediti formativi previsti, maturati nell’arco temporale indicato dalla normativa. L’Indire ha fornito le "Linee guida per lo svolgimento degli esami finali”: vediamo insieme le indicazioni principali fornite. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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