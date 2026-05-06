Circo contemporaneo e nuovi linguaggi | la FLIC protagonista al Salone Off con due spettacoli

Alla FLIC, scuola di circo di Torino, si prepara ad essere protagonista al Salone Off del Salone Internazionale del Libro con due nuovi spettacoli collettivi. La partecipazione si inserisce nella programmazione dedicata al circo contemporaneo e ai nuovi linguaggi artistici, offrendo al pubblico una vetrina di produzioni recenti. Gli spettacoli sono stati realizzati in collaborazione con la scuola, che da tempo lavora per promuovere le nuove tendenze del settore.

La FLIC Scuola di Circo di Torino partecipa alla programmazione del Salone Off del Salone Internazionale del Libro con due nuove produzioni collettive. Gli appuntamenti, inseriti nella stagione "Caleidoscopio", si terranno nelle domeniche del 10 e 17 maggio 2026 presso lo Spazio FLIC di via.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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