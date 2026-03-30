Festa Mondiale del Circo | artigianato spettacoli laboratori giostre raduno auto e giochi di legno

Da ravennatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cervia si svolge la Festa Mondiale del Circo, un evento che propone spettacoli, laboratori, giostre, un raduno di auto e giochi di legno. La giornata coinvolge persone di tutte le età grazie a un programma distribuito in diversi punti della città. Durante l’evento vengono presentate esibizioni e attività legate all’artigianato e al mondo circense.

Il centro si riempirà di colori e creatività grazie alla presenza di artisti di strada, pronti a stupire il pubblico con performance e numeri spettacolari. Accanto agli spettacoli, spazio anche a un vivace mercatino con artigiani e creazioni originali, oltre a laboratori pensati per coinvolgere i visitatori in attività pratiche e creative. Non mancheranno le attrazioni dedicate alle famiglie, tra giostre e giochi in legno, che contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e accogliente. Una manifestazione variegata che unisce spettacolo, sport e passione, trasformando Cervia in un palcoscenico a cielo aperto dove il divertimento è protagonista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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