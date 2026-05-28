Il presidente di IEG ha dichiarato che l’evento, in programma quest’anno, rappresenta un punto di riferimento nel settore da vent’anni. Ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento per il territorio e per l’intera filiera. La fiera si svolgerà come previsto, senza modifiche significative, e coinvolgerà numerosi espositori e visitatori. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si conferma come un appuntamento chiave nel calendario di settore.

"Evento estremamente importante, per il territorio e per tutto il settore. Quest'anno la fiera sarà ancora più internazionale con espositori e buyer provenienti da tutto il mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ermeti (presidente IEG): "da 20 anni punto di riferimenti per il settore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ermeti (presidente IEG): da 20 anni punto di riferimenti per il settore

Notizie e thread social correlati

Ieg, in 2025 ricavi +6,6% a 266 milioni, dividendo per 0,20 euroNel 2025, Italian Exhibition Group ha registrato un aumento dei ricavi del 6,6%, raggiungendo i 266 milioni di euro.

IEG: 20 milioni in Brasile e nuova fiera idraulica a VicenzaL’Italian Exhibition Group ha annunciato di aver acquisito la maggioranza del Nutrition Innovation Summit a San Paolo, in Brasile, e sta sviluppando...

Temi più discussi: Expodental Meeting 2026: la collaborazione tra UNIDI e IEG spinge l’internazionalizzazione; RiminiWellness ai nastri di partenza - EFA News; Rimini decolla con Routes Europe. Il sogno è il volo con Fiumicino; Expodental Meeting 2026: visione strategica e internazionalizzazione della partnership Unidi e Ieg.

Ieg, Maurizio Renzo Ermeti nominato presidente del CdaRimini, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group Spa (Ieg), società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana Spa e leader in Italia ... notizie.tiscali.it

IEG: Maurizio Renzo Ermeti nominato Presidente del Consiglio d’AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (IEG, la Società), società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici ... affaritaliani.it