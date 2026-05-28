Ermeti presidente IEG | da 20 anni punto di riferimenti per il settore
Il presidente di IEG ha dichiarato che l’evento, in programma quest’anno, rappresenta un punto di riferimento nel settore da vent’anni. Ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento per il territorio e per l’intera filiera. La fiera si svolgerà come previsto, senza modifiche significative, e coinvolgerà numerosi espositori e visitatori. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si conferma come un appuntamento chiave nel calendario di settore.
"Evento estremamente importante, per il territorio e per tutto il settore. Quest'anno la fiera sarà ancora più internazionale con espositori e buyer provenienti da tutto il mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ermeti (presidente IEG): da 20 anni punto di riferimenti per il settore
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