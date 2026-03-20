Nel 2025, Italian Exhibition Group ha registrato un aumento dei ricavi del 6,6%, raggiungendo i 266 milioni di euro. Per l’anno in corso, l’azienda ha annunciato un dividendo di 0,20 euro per azione. La società, con sede a Roma, ha evidenziato una crescita complessiva rispetto all’anno precedente. I dati sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda stessa.

Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - Quello di Italian Exhibition Group è stato un 2025 di crescita trainata dagli eventi organizzati e da M&A che ha compensato pienamente l'effetto biennalità: il bilancio approvato dal Cda vede ricavi saliti a 266,4 milioni di euro, +6,6% rispetto all'esercizio precedente, mentre l'Adjusted Ebitda si è attestato a 70,9 milioni (+7,9%) con un Adjusted EBITDA Margin del 26,6% (+0,3 p.p. YoY). Il contributo del quarto trimestre ha visto ricavi a 75,6 milioni, +7,0% rispetto al Q424. Alla luce dei risultati sarà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 per azione. L'amministratore delegato del Gruppo IEG... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ieg, in 2025 ricavi +6,6% a 266 milioni, dividendo per 0,20 euro

Articoli correlati

Reti: +10,3% di ricavi a 35,62 milioni, dividendo 2026 a 0,06 euroReti, società quotata all’Euronext Growth Milan e operante nel settore dell’IT consulting, ha reso noti i risultati finanziari dell’esercizio 2025.

Leggi anche: Ieg alza l’asticella. Il nuovo piano strategico: nel 2030 i ricavi saliranno a 365 milioni di euro

Tutto quello che riguarda Ieg in 2025 ricavi 6 6 a 266 milioni...

Temi più discussi: Ricavi record per Ieg, a quota 266 milioni nel 2025; Ricavi consolidati a 266,4 milioni per Ieg-Italian Exhibition Group nel 2025; Italian Exhibition Group chiude il 2025 in crescita e propone un dividendo di 0,20 euro; IEG: nel 2025 ricavi a 266,4 milioni (+6,6%) e crescita trainata da eventi e acquisizioni.

Ieg, in 2025 ricavi +6,6% a 266 milioni, dividendo per 0,20 euroRoma, 19 mar. - (Adnkronos) - Quello di Italian Exhibition Group è stato un 2025 di crescita trainata dagli eventi organizzati e da M&A che ha ... iltempo.it

Rimini. Ieg (Rimini Fiera) bilancio 2025: ricavi a 266,4 milioni, utile di 30,4 milioni di euro, Mol a 70,9 milioni, indebitamento a 90,4 milioni. Dividendo di 20 centesimi per ...Rimini. Ieg (Rimini Fiera) bilancio 2025: ricavi a 266,4 milioni, Mol a 70,9 milioni, indebitamento a 90,4 milioni. Dividendo di ... lapiazzarimini.it

beverfood.com/ieg-ricavi-266… IEG: nel 2025 ricavi a 266,4 milioni (+6,6%) e crescita trainata da eventi e acquisizioni #AdjustedEbitda #AumentoCrescitaDeiRicavi #BilancioConsolidato #ConsiglioDiAmministrazioneCdA #CorradoPeraboni #IEGItalianExhibi x.com

Rimini Fiera, gli eventi organizzati trainano il bilancio di Ieg: ricavi aumentati nel 2025 Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-fiera-gli-eventi-organizzati-trainano-il-bilancio-di-ieg-ricavi-aumentati-nel-2025.php - facebook.com facebook