L’Italian Exhibition Group ha annunciato di aver acquisito la maggioranza del Nutrition Innovation Summit a San Paolo, in Brasile, e sta sviluppando una nuova fiera dedicata all’idraulica industriale a Vicenza. L’operazione prevede un investimento di 20 milioni di euro nel mercato brasiliano e rappresenta un passo importante nelle strategie di espansione dell’azienda nel settore fieristico internazionale.

L’Italian Exhibition Group ha appena siglato un’operazione strategica che ridefinisce il suo posizionamento globale: l’acquisizione di maggioranza del Nutrition Innovation Summit a San Paolo e la pianificazione di una nuova fiera dedicata all’idraulica industriale a Vicenza. Queste mosse, annunciate oggi, vedono il gruppo investire 20 milioni di real nel mercato brasiliano e programmare per settembre 2027 l’avvio di Fluidtech Expo. La strategia mira a catturare settori resilienti come la salute e l’efficienza idrica, puntando su nicchie a crescita costante indipendentemente dalle fluttuazioni economiche. Il piano operativo prevede che la partecipazione al summit brasiliano diventi effettiva dal prossimo 31 marzo, mentre l’appuntamento vicentino è fissato tra il 28 e il 30 settembre dell’anno successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IEG: 20 milioni in Brasile e nuova fiera idraulica a Vicenza

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