ercolano centrodestra conquista un seggio in consiglio comunale

Nel risultato delle elezioni comunali, il centrodestra di Ercolano ha ottenuto un seggio in Consiglio comunale. Dopo la chiusura delle urne, i rappresentanti del centrodestra hanno espresso soddisfazione per il risultato, con un candidato che ha ringraziato militanti e sostenitori. La vittoria si è concretizzata con il raggiungimento del seggio assegnato, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle percentuali. La notizia si concentra esclusivamente sull’esito elettorale e sui ringraziamenti ufficiali.

Soddisfazione nel centrodestra ercolanese dopo il risultato elettorale: Schifone ringrazia militanti e sostenitori. Clima di soddisfazione e rinnovato entusiasmo nel centrodestra ercolanese, a trazione Fratelli d’Italia, dopo la conquista di un seggio in Consiglio comunale al termine di una competizione elettorale particolarmente intensa e combattuta. A commentare il risultato, affidando le proprie riflessioni ai social network, è stato Luciano Schifone, che ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento ai militanti, ai candidati e ai sostenitori impegnati nella campagna elettorale. «Cari Legionari di Ercolano, ho l’onore di annunciarvi... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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