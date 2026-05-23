Elezioni comunali Ercolano 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Sono state rese note tutte le liste, i candidati sindaco e i nomi dei consiglieri per le elezioni comunali di Ercolano del 2026. Le coalizioni sono state ufficializzate e i nomi dei candidati sono stati comunicati pubblicamente. La presentazione delle liste si è conclusa, con tutte le formazioni politiche che hanno depositato i propri candidati. Le elezioni sono in programma per l’anno prossimo.
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