Elezioni comunali Ercolano 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state rese note tutte le liste, i candidati sindaco e i nomi dei consiglieri per le elezioni comunali di Ercolano del 2026. Le coalizioni sono state ufficializzate e i nomi dei candidati sono stati comunicati pubblicamente. La presentazione delle liste si è conclusa, con tutte le formazioni politiche che hanno depositato i propri candidati. Le elezioni sono in programma per l’anno prossimo.

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Tutte le liste delle elezioni comunali di Ercolano 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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