Ardea salta il Consiglio comunale | crisi nel centrodestra

Il Consiglio comunale di Ardea non si è tenuto il 28 aprile 2026 a causa della mancanza del numero legale. La seduta, che era stata sospesa in attesa di una seconda chiamata, è stata successivamente dichiarata deserta. La situazione ha evidenziato una crisi all’interno del centrodestra locale, che ha portato all’assenza delle presenze necessarie per lo svolgimento dei lavori.

Ardea, 28 aprile 2026 – Salta il Consiglio comunale di Ardea per mancanza del numero legale. La seduta, inizialmente sospesa in attesa della seconda chiamata, è stata poi dichiarata deserta. Secondo quanto emerso dall’Aula, anche alla seconda convocazione non si sono registrate le presenze necessarie per proseguire i lavori. Il Consiglio è stato quindi chiuso, certificando un nuovo momento di forte tensione politica all’interno della maggioranza di centrodestra. Il sindaco Maurizio Cremonini si è ritrovato senza i numeri necessari per garantire l’avvio della seduta. Un segnale politico pesante, che apre un nuovo fronte nella tenuta dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Ardea, si dimette il consigliere comunale Giovanni Giovannelli: cambia l’assetto in Consiglio Consiglio comunale, seduta ad alta tensione: salta il numero legaleTempo di lettura: 2 minutiAlta tensione nel Consiglio Comunale di Mercogliano, dove la seduta si è conclusa anticipatamente a causa della caduta del...