Un uomo di 45 anni, residente a Casola Valsenio, è stato accusato di maltrattamenti sul suo cane. La procura aveva formulato una prima ipotesi di reato, ma successivamente il procedimento si è concluso con un’assoluzione piena. La vicenda si è svolta nel corso delle indagini, senza che siano state contestate prove concrete a carico dell’uomo.

La procura aveva ipotizzato in prima battuta che l’uomo – un operaio 45enne di Casola Valsenio – avesse maltrattato il suo cane. Uguale a decreto penale di condanna pari a 4.550 euro di multa. Ma l’imputato, difeso dall’avvocato Sara Scarpellini, aveva presentato opposizione finendo di conseguenza a processo. E ieri mattina è stato assolto dal giudice Roberta Bailetti, come peraltro chiesto oltre che dalla difesa anche dal viceprocuratore onorario Marianna Piccoli, "perché il fatto non sussiste". Del resto erano stati gli stessi carabinieri forestali a dare atto nella loro annotazione del 18 gennaio 2024, che il cane – un border collie – "risultava in buono stato, vivace, pelo lucido, in buone condizioni di salute e per nulla impaurito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accusato di maltrattamenti sul cane ma assolto con formula piena

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