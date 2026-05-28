Nel primo giorno di Piazza di Siena 2026, si sono svolti concorsi di equitazione con vittorie di Lynch, Bicocchi e Pisani. La competizione si è aperta a Villa Borghese, con in programma domani la Coppa delle Nazioni e domenica il Gran Premio Roma. Oltre alle gare a squadre e individuali, si sono svolti altri eventi sui campi di gara capitolini.

Nell’iconica cornice di Villa Borghese si è aperto ufficialmente il Piazza di Siena 2026. In attesa della Coppa delle Nazioni di domani e del Gran Premio Roma di domenica, una competizione a squadre e l’altra individuale, altri contest si sono svolti sui campi di gara capitolini. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. CSIO5* – 1.45m – Winning Round Vittoria per l’irlandese Denis Lynch: in sella al suo Conterno-Blue Ps, l’esperto cavaliere ha fatto segnare un doppio percorso netto, con il crono decisivo di 39.27 che gli ha consentito di anticipare il brasiliano Rodrigo Pessoa (Giorgio D’Ellipse), secondo con 39.50, e un positivo Lorenzo De Luca (Golden Du Breuil), terzo a 39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Lynch, Bicocchi e Pisani a segno nei concorsi del Day 1 di Piazza di Siena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Equitazione: Italia, Piazza di Siena un’occasione per certificare la crescita del movimentoL’edizione 2026 di Piazza di Siena rappresenta un momento chiave per il settore dell’equitazione in Italia.

Equitazione: Bucci e Camilli guideranno l’Italia nella Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026L’Italia parteciperà alla Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026, una competizione di salto ostacoli in programma venerdì 29 maggio nella...

1926/2026: Presentato il volume Piazza di Siena. Storia del concorso ippico più bello del mondoIl presidente della FISE, Marco Di Paola, Giorgio Bottalo Trissino, Giovanni Battista Tomassini e l’autore, Umberto Martuscelli, hanno presentato il volume Piazza di Siena. Storia del concorso ippico ... fise.it

Equitazione: Piazza di Siena 2026, Italia col Numero 1 per la Coppa delle NazioniLo Start del Piazza di Siena 2026 è già stato messo a referto, eppure nella cornice di Villa Borghese sul campo di gara capitolino cresce e non poco ... oasport.it