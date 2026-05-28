Equitazione le giovanissime amazzoni di Cellino San Marco danno spettacolo
Cinque giovani amazzoni della Scuderia Equestre Apulia di Cellino San Marco hanno superato l’esame finale per ottenere l’Attestato Fise. L’evento si è svolto ieri pomeriggio in una giornata di sole, in una cornice primaverile. Le atlete hanno mostrato abilità e grazia durante la prova, dimostrando il livello raggiunto nel percorso di formazione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e appassionati di equitazione nella zona.
Ieri pomeriggio (27 maggio 2026), in una splendida cornice primaverile, cinque atlete della Scuderia Equestre Apulia di Cellino San Marco hanno dato dimostrazione di grande sport ed eleganza nell'equitazione superando l'esame finale per il conseguimento dell'ambito Attestato Fise (Federazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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