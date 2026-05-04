«Y lenia è nel cuore di Romina, nel mio cuore. Ed è solo lì che lei è viva »: Al Bano Carrisi ha scelto queste parole per rispondere alla ex moglie. Romina Power lo aveva appena accusato pubblicamente a Belve, davanti a Francesca Fagnani, di non esserle stato vicino dopo la scomparsa della figlia. E lui, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è trovato costretto a rispondere in diretta, con la voce che cedeva e un bicchiere d’acqua chiesto a metà discorso per riuscire a continuare. The Carrisi Family: i sei figli del patriarca Al Bano. guarda le foto Cosa aveva detto Romina Power a Belve. Non è la prima volta che i due si rimpallano questa...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante di Cellino San Marco non ci sta a passare da cattivo padre e risponde a Romina Power dopo le accuse a "Belve"

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