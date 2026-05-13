Il mercato nero dei ' dati personali' sospeso poliziotto casertano Indagati dipendenti del Caf e altri ' spioni'
Nella provincia di Caserta, sono state avviate indagini riguardanti un traffico illecito di dati personali. Un vice ispettore del commissariato di Maddaloni è stato sospeso e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, sono stati arrestati una donna e alcuni dipendenti di un centro di assistenza fiscale di Aversa, mentre altre persone sono state iscritte nel registro degli indagati.
Una donna arrestata, un vice ispettore del commissariato di Maddaloni sospeso e sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg, dipendenti di un caf di Aversa e ‘spioni’ indagati. E’ questo il bilancio relativo alla provincia di Caserta dell’inchiesta della Squadra Mobole di Napoli, coordinata.🔗 Leggi su Casertanews.it
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