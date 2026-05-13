Il mercato nero dei ' dati personali' sospeso poliziotto casertano Indagati dipendenti del Caf e altri ' spioni'

Nella provincia di Caserta, sono state avviate indagini riguardanti un traffico illecito di dati personali. Un vice ispettore del commissariato di Maddaloni è stato sospeso e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, sono stati arrestati una donna e alcuni dipendenti di un centro di assistenza fiscale di Aversa, mentre altre persone sono state iscritte nel registro degli indagati.

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