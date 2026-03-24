A Torre Annunziata, una donna di 37 anni e il figlio minore sono stati feriti con un’arma da taglio durante una lite tra condomini. L’episodio si è verificato all’interno di un appartamento, portando all’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato la donna coinvolta. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

A Torre Annunziata, una donna di 37 anni e il figlio minorenne feriti con arma da taglio dopo una lite condominiale. Il 40enne è stato arrestato dalla polizia, indagini in corso sul movente. Si sarebbe introdotto nell’abitazione dei vicini e li avrebbe colpiti con due coltelli: per questo un 40enne è stato arrestato a Torre Annunziata con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato inoltre denunciato per violazione di domicilio. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna di 37 anni e il figlio minorenne con ferite provocate da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due sarebbero stati aggrediti poco prima da un vicino di casa che, armato di coltelli, si sarebbe introdotto nell’appartamento dopo aver forzato la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Torre Annunziata, entra in casa dei vicini e li accoltella: arrestato

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