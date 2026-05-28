Entra alla mostra e ' sorpresa' | è la visitatrice numero mille Premiata con un' opera d' arte

Da ravennatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio alle 10.20, una visitatrice ha raggiunto il traguardo delle mille presenze alla mostra “Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili”. È stata premiata con un’opera d’arte.

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Sabato 23 maggio alle 10.20 ha varcato la soglia della mostra “Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili” la visitatrice numero 1000. La fortunata è Giovanna Facchini alla quale è stata consegnata una delle originali cornici a forma di appendiabito che caratterizza l’installazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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