Entra alla mostra e ' sorpresa' | è la visitatrice numero mille Premiata con un' opera d' arte

Sabato 23 maggio alle 10.20, una visitatrice ha raggiunto il traguardo delle mille presenze alla mostra “Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili”. È stata premiata con un’opera d’arte.

Sabato 23 maggio alle 10.20 ha varcato la soglia della mostra “Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili” la visitatrice numero 1000. La fortunata è Giovanna Facchini alla quale è stata consegnata una delle originali cornici a forma di appendiabito che caratterizza l’installazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Sabato 30 maggio, ore 17:30 Ultima visita guidata gratuita alla mostra dedicata a . Non occorre prenotazione, basterà presentarsi entro le ore 17:15 e acquistare il biglietto d’ingresso. Info tel. 0583 467205 fondazioneragghianti.it x.com

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