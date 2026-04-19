Curve perciolose alla Rosso Tiziano ultimo appuntamento con la mostra Mode - L’arte al femminile
Il 23 aprile alle 17,30 si terrà presso la Rosso Tiziano una conversazione intitolata “Curve pericolose”, dedicata alla storia della lingerie. L’incontro sarà condotto da Golden Lucia Pradelli e rappresenta l’ultimo appuntamento della mostra “Mode - L’arte al femminile”, organizzata dall’associazione culturale. L’evento si concentrerà su aspetti storici e curiosità legate al mondo della biancheria intima femminile.
La Rosso Tiziano Aps è lieta di invitare, il 23 aprile alle 17,30, all’incontro Curve Pericolose: breve, piccante e curiosa storia della Lingerie, presentato da Golden Lucia Pradelli. Ospite dell’evento sarà Giusi Laurenzano, con il progetto Il Peso delle Parole.Entrata libera – e penultimo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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