Dal 2 al 9 aprile la Galleria Manoni, in C.so G. Garibaldi 55a, ospiterà la mostra "Traluoghi" di Fred Baumgart Kanena e Dagmar Körkemeier. Un appuntamento dal carattere internazionale, con due artisti provenienti dalla Germania che scelgono Forlì e la Galleria Manoni come luogo d'incontro e confronto artistico. Dagmar Körkemeier, nata nel 1970 a Rietberg, vive e lavora a Paderborn dove insegna grafica e disegno. Ha lavorato e studiato anche in Italia e a Lipsia. Ama raccontare nei suoi dipinti “storie”, osservare scene di quartiere, incontri di persone, oggetti che riporta con varie tecniche nei suoi dipinti. Fred Baumgart Kanena, è nato nel 1960 a Kanena, Halle an der Saale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La Germania incontra Forlì alla Galleria Manoni con la mostra d'arte "Traluoghi"

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