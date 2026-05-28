Un'università ha annunciato di aver ospitato una multinazionale di grandi dimensioni, con circa 10.000 dipendenti. Il Rettore ha dichiarato che il ruolo dell’ateneo è creare un collegamento tra territorio e impresa. La presenza dell’azienda è stata confermata durante un evento a Palermo, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte o sui programmi futuri. La notizia riguarda quindi la collaborazione tra l’università e l’azienda, senza altre specifiche sui progetti o sugli obiettivi condivisi.

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - “Sono particolarmente contento di ospitare un'azienda del livello della Maire, una multinazionale che conta 10.000 dipendenti e una realtà produttiva di primo piano a livello nazionale e internazionale. Ci siamo avvicinati a questa fondazione per avere una maggiore vicinanza alle imprese più importanti del territorio, soprattutto a vantaggio dei giovani, così che possano decidere di restare qui o di ritornare in Sicilia. Il ruolo dell'università è quello di cercare di essere uno spazio di connessione tra territorio e impresa e noi guardiamo al nostro ruolo come a un laboratorio di innovazione culturale". Così Enrico Foti, rettore dell'Università di Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica 'In-genium. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Enrico Foti (Rettore università di Catania): "Nostro ruolo è connessione tra territorio e impresa"

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