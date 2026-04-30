Visita istituzionale del Rettore Enrico Quagliarini presso Trenitalia Marche
Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha visitato la Direzione Regionale di Trenitalia nelle Marche. Durante l’incontro, sono stati discussi aspetti legati alla collaborazione tra l’ateneo e l’azienda di trasporti ferroviari. La visita ha coinvolto anche un incontro con un ingegnere della direzione regionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo ai temi trattati o ai contenuti specifici dell’incontro.
ANCONA - Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, prof. Enrico Quagliarini, ha effettuato una visita istituzionale presso la Direzione Regionale Marche di Trenitalia, incontrando l’Ing. Marco Trotta, Direttore della struttura. L’incontro si è svolto presso la sede di Trenitalia ad.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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