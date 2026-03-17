Il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, uccidendo il leader supremo Ali Khamenei. La notizia ha suscitato molta attenzione internazionale, mentre cresce il timore che questa azione possa avere conseguenze sulla stabilità della regione. La possibile chiusura dello Stretto di Hormuz viene considerata una minaccia concreta, con ripercussioni che si estendono anche all’Africa subsahariana.

Era sabato 28 febbraio quando gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l’ Iran uccidendo la guida suprema Ali Khamenei. Teheran ha risposto: lo Stretto di Hormuz è di fatto chiuso e il prezzo del barile di petrolio ora oscilla intorno ai 100 dollari. In gran parte del continente africano quasi tutte le merci viaggiano su gomma e l’aumento del gasolio si traduce in costi più alti per spostare cibo, medicinali e beni essenziali nei mercati urbani. Anche per l’Africa dunque questa guerra non è uno spettacolo geopolitico lontano. L’escalation tra Washington, Gerusalemme e Teheran minaccia le catene di approvvigionamento globali e il blocco dello Stretto di Hormuz fa esplodere anche i costi del trasporto marittimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la chiusura dello stretto di Hormuz è una catastrofe annunciata per l’Africa subsahariana

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