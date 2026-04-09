Mosca ha annunciato il lancio di una stablecoin destinata a facilitare le transazioni e gli investimenti in Africa, segnando un nuovo passo nella presenza economica russa nel continente. L’iniziativa si inserisce in un quadro di consolidamento delle relazioni tra i due soggetti, mentre l’Africa continua a essere al centro delle strategie di diverse potenze mondiali. La regione rimane uno dei punti principali di interesse per le politiche e le attività finanziarie internazionali.

Il canovaccio è sempre lo stesso, cambia solo la bandiera. L’Africa continua ad essere terra di conquista, ma non solo per la Cina, che tra prestiti capestro e diversi cappi legati intorno al collo, a cominciare dalle terre rare, ha strozzato l’economia di un intero continente. Anche la Russia ha le sue mire africane, ma il terreno di gioco è diverso. Stavolta il metro di misura della conquista è quello delle monete digitale, le stablecoin, valute sì virtuali, ma saldamente ancorate alla divisa nazionale, in questo caso il rublo. Mosca starebbe cercando di costruire una rete alternativa di pagamenti transfrontalieri in Africa utilizzando proprio una stablecoin ancorata al rublo, nel tentativo di aggirare i sistemi finanziari occidentali a seguito delle sanzioni imposte per la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Africa russa. Mosca lancia una stablecoin per mettere piede nel continente

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