Energie rinnovabili approvata la legge regionale sulle aree idonee

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata approvata una legge regionale che individua le aree idonee per lo sviluppo di energie rinnovabili. La normativa include anche interporti, siti bonificati, cave ripristinate, aree ecologicamente attrezzate, rotatorie stradali e spazi gestiti dall’Autorità di Sistema Portuale. La legge definisce i criteri di utilizzo e le destinazioni di queste zone.

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Interporti, siti bonificati, cave ripristinate. Ma anche aree ecologicamente attrezzate, rotatorie stradali e spazi nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSp). Sono queste alcune delle aree già antropizzate dove la Regione Emilia-Romagna intende spingere l’installazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Approvata la nuova Legge Regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Avanti così!

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