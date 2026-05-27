C’è una nuova legge regionale sulle energie rinnovabili

L’Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge regionale dedicata alle energie rinnovabili, che stabilisce le regole per le aree destinate all’installazione di impianti fotovoltaici. La normativa definisce le modalità di autorizzazione e localizzazione degli impianti, oltre a regolamentare le aree di pregio ambientale. La legge entra in vigore immediatamente e si applica alle richieste di autorizzazione già in corso.

L’Emilia-Romagna si è dotata di una nuova legge regionale sulle energie rinnovabili. Nello specifico, la nuova norma regolerà le aree per l’installazione di impianti fotovoltaici.La votazione, sostenuta da Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle, e che ha visto la contrarietà di FdI, Forza Italia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Approvata la nuova Legge Regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Avanti così!

Notizie e thread social correlati

Scontro sulle rinnovabili. La legge regionale divide gli ambientalistiUna disputa legale riguarda la legge regionale sulle energie rinnovabili, con ambientalisti che la criticano come ostile alle fonti pulite.

Umbria, legge regionale sulle rinnovabili bocciata dalle associazioni ambientaliste: "Pesanti restrizioni, illegittima e senza coraggio"Le associazioni ambientaliste hanno espresso forti critiche nei confronti della legge regionale sulle energie rinnovabili approvata in regione.

Temi più discussi: Nuova legge elettorale, obiettivo stabilità; Legge di Bilancio 2026, le novità per l’edilizia; Beni strumentali - Nuova Sabatini; C’è una nuova proposta di legge per riformare la tutela delle aree protette.

RID 6/26 è disponibile online e in edicola! In questo numero: Analisi: Il budget del Department of War 2027: una prima analisi; Si delinea il carro tedesco LEOPARD 3/LEOPARD 2 NG; Marina Giapponese: ristrutturazione e potenziamento. Aree di x.com

C’è una proposta per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteUn aumento drastico, di 5 euro per ogni pacchetto di sigarette, per ridurre il numero di fumatori. È quello che chiede una proposta di legge di iniziativa popolare che è stata presentata dall’Associaz ... pagellapolitica.it

Dietrologi scatenati su legge elettorale e toto-referendum. Ma non c'è nessoSaletta d'attesa all'aeroporto di Fiumicino nel day after della presentazione della legge elettorale. C'è nebbia, l'aereo ritarda e l'ex ministro Maurizio Lupi e il leghista Stefano Candiani si ... ilgiornale.it