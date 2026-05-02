Legge sulle aree idonee Vincenzo Colla | Puntare sulle rinnovabili sganciarsi dal fossile

Una recente legge sulle aree idonee si concentra sulla promozione delle energie rinnovabili e sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Vincenzo Colla ha sottolineato l’importanza di affidarsi alle competenze di professionisti, tecnici ed esperti del settore per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile. La normativa mira a incentivare progetti che favoriscano la transizione energetica e la tutela ambientale.

“Non potremo affrontare le sfide che ci vengono imposte dal cambiamento climatico e dallo sviluppo economico sostenibile senza ascoltare la voce che proviene dai professionisti, dai tecnici e dagli esperti del settore. Per progettare il futuro dei cittadini e delle imprese, la politica deve.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il fallimento italiano sull’energia: “Puntare sulle rinnovabili contro la crisi”L’Italia continua a chiedere aiuto all’Ue, ma la verità è che per affrontare la crisi energetica è la ricetta del nostro Paese che è sbagliata. Provincia di Caserta, piano rifiuti: al via il confronto con il Terzo Settore sulle aree idoneeEntra nel vivo il percorso di pianificazione territoriale della Provincia di Caserta per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla... Una raccolta di contenuti Si parla di: Legge sulle aree idonee, Vincenzo Colla: Puntare sulle rinnovabili, sganciarsi dal fossile. Aree idonee, la Lombardia introduce limiti di Sau provincialiApprovato un emendamento al disegno di legge in Consiglio regionale. I controlli sull’agrivoltaico scendono da cinque a tre anni. qualenergia.it Legge sulle aree idonee bocciata dalla Consulta, Todde: «Rinnovabili, c’è il caos normativo»Sulla transizione energetica in Italia c’è «un caos normativo». Lo dice la presidente della Regione, Alessandra Todde, dopo che la Corte costituzionale ha bocciato la norma sarda sulle aree idonee per ... unionesarda.it