Energia l’UE propone di usare i fondi di Coesione per la crisi

? Punti chiave Quali progetti di sviluppo regionale verranno sacrificati per coprire i costi energetici?. Chi dovrà effettivamente sostenere il peso finanziario di questa riallocazione?. Come influirà questa manovra sulla velocità di arrivo dei fondi alle imprese?. Perché la Commissione punta proprio sui fondi della transizione ecologica?.? In Breve Riallocazione di 34,6 miliardi di euro già impegnati verso settori strategici.. Settore fertilizzanti può accedere al Quadro temporaneo per aiuti di Stato.. Rischio di sottrarre risorse ai progetti di sviluppo regionale e transizione ecologica.. Responsabilità finanziaria e gestione liquidità ricadono su amministrazioni nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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