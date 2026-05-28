Energia | Fire crisi richiede misure strutturali per ridurre domanda

Una crisi energetica richiede interventi strutturali per ridurre la domanda. È necessario stabilizzare le regole, adottare una visione industriale nelle decisioni di politica energetica e integrare la gestione dell’energia nei processi decisionali delle imprese. Questi sono i punti principali evidenziati come risposte alle sfide attuali del settore.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Regole stabili, visione industriale delle scelte di policy e maggiore integrazione dell'energy management nei processi decisionali delle imprese. Sono questi alcuni dei messaggi emersi dalla terza edizione della Conferenza Enerpolicy, dedicata alle politiche di supporto per l'efficienza energetica e organizzata da Fire - Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia. Al centro del confronto tra istituzioni, imprese, energy manager ed esperti del settore la necessità di stabilità delle misure incentivanti e delle politiche per rafforzare competitività, sicurezza energetica e sostenibilità del sistema produttivo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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