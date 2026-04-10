Crisi energia il governo prepara nuove misure Giorgetti | ‘Credo nei miracoli’

Il governo sta predisponendo nuove misure per affrontare la crisi energetica, mentre i dati sui conti pubblici mostrano una pressione crescente e una diminuzione della crescita economica. In un intervento pubblico, il ministro dell’Economia ha dichiarato di credere nei miracoli. La situazione sui prezzi dell’energia resta delicata e si prospettano possibili interventi per contenere i costi. Nessuna indicazione è stata data sui dettagli delle nuove iniziative governative.

Mentre i conti pubblici risultano sotto pressione, la crescita in calo e aumenta il rischio nuovi interventi su deficit e prezzi, il titolare del Mef ricorre ai miracoli Si stringe la morsa dellacrisi energeticalegata alla guerra nel Golfo, eil governo corre ai ripari rivedendo al ribasso le previsioni economiche. In prima linea, prende la parola il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgettiche spiega in Parlamento come l’esecutivo sia pronto ad intervenire con nuove misure “calibrate progressivamentein base all’andamento dei prezzi,per sostenere imprese e consumatori”. L’obiettivo in sostanza è contenere l’impatto dell’aumento dei costi energetici su famiglie e aziende, ma la situazione resta complessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crisi energia, il governo prepara nuove misure, Giorgetti: ‘Credo nei miracoli’ Pil, Giorgetti: “Credo nei miracoli, l’Italia è resiliente”Il ministro dell’Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l’aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l’evoluzione in Iran... Giorgetti, credo nei miracoli, in passato spesso previsioni superate"Premesso che io ai miracoli ci credo, vorrei sottolineare che il quadro" delineato dalle ultime ultime statistiche "non indica il deterioramento... Temi più discussi: Crisi energetica: dal governo ipotesi su come intervenire; Smart working e targhe alterne, il governo pensa al piano d'emergenza per la crisi energetica; Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Crisi energetica, la FLP scrive al governo per rafforzare lo smart working. Crisi energetica e piano di risparmio: ipotesi Dad e smart workingPiano emergenza crisi energetica 2026: il governo valuta smart working e razionamenti. Dad esclusa per ora. Scopri tutte le misure previste. quotidianodiragusa.it Smart working e targhe alterne, il governo pensa al piano d'emergenza per la crisi energeticaI tecnici del ministero dell'Ambiente al lavoro sulle possibili misure, anche tagli alle industrie e riduzione dei consumi (ANSA) ... ansa.it Crisi #energia. Gli #aeroporti europei rischiano una carenza sistemica di carburante se #Hormuz non verrà completamente riaperto entro 3 settimane. Le attività militari stanno mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Lo riporta il Financial Times cita - facebook.com facebook Iran, stangata energia con la crisi prolungata: fino a 20 miliardi per l’Italia x.com