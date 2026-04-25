Piano AccelerateEU contro la crisi energetica | misure immediate e strutturali tra riduzione accise e coordinamento su gas e petrolio Salta l’obbligatorietà dello smart working

L’Unione europea ha presentato il piano AccelerateEU, un pacchetto di misure volte a rispondere alla crisi energetica causata dalla guerra in Iran. Il progetto include interventi immediati come la riduzione delle accise e iniziative strutturali per coordinare le politiche sul gas e sul petrolio. Tra le novità, è stata eliminata l’obbligatorietà dello smart working, mentre le decisioni mirano a ridurre gli effetti sulla popolazione e sul settore industriale.

La risposta dell’Unione europea alla crisi energetica legata alla guerra in Iran prende forma con il piano AccelerateEU, presentato dalla Commissione europea come primo pacchetto di interventi per contenere l’impatto su famiglie e imprese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Il ministero dell'Ambiente al lavoro su Piano gas e misure contro l'emergenza: allo studio tagli alle industrie, smart working, riduzione dei consumiIl «Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale» del 2023 è la base sulla quale stanno lavorando i tecnici del Ministero dell’Ambiente e... Crisi energetica in Italia, il piano del governo Meloni: taglio delle accise, smart-working e mezzi pubbliciIl governo interviene contro il caro energia con il taglio delle accise e un piano per ridurre i consumi, mentre valuta più spesa pubblica per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ecco AccelerateEU, il pacchetto di strumenti UE per famiglie e industrie contro la crisi energetica; La Commissione Ue presenta il piano contro il caro energia. Ecco le misure previste da Accelerate Eu; Smart working, voucher e sconti ai mezzi pubblici: la bozza Ue del piano Accelerate EU contro la crisi energetica; Presentato il piano AccelerateEU contro il caro energia: tutti i dettagli. La sicurezza energetica europea si gioca davvero sul prezzo del gas Oppure stiamo guardando nella direzione sbagliata Nel giorno della Terra, la Commissione Ue presenta AccelerateEu: un piano che, come sottolinea Monica FRASSONI, centra il punto c - facebook.com facebook Con il piano AccelerateEu, Bruxelles commette il solito errore di non pensare minimamente alla parte upstream dell’elettrificazione sia sul lato industriale di finanziario. Qualche riflessione su Italia Oggi. Grazie ad Alessandra Ricciardi. x.com