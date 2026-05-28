Il prezzo PUN dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi a 0,131 euro per kilowattora, con una variazione rispetto alle precedenti quotazioni. Il valore, rilevato il 28 maggio 2026, rappresenta il costo all’ingrosso nel mercato libero dell’energia. La cifra è stata comunicata ufficialmente e si riferisce al prezzo di riferimento per il giorno. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui fattori che influenzano questa variazione.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 28 Maggio 2026, un valore di 0,131 €kWh (131,3 €MWh). Rispetto alla giornata precedente, il prezzo è in calo del 2,4%. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,116 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è pari a 0,119 €kWh. Il valore odierno risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+13,2%) sia a quella mensile (+10,5%), ma resta lontano dai massimi del periodo (0,146 €kWh registrato il 6 Maggio 2026). Nel mercato libero, il prezzo dell’energia segue l’andamento del PUN, a cui si aggiungono tasse, oneri di sistema e margini degli operatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,131 €/kWh – 28 Maggio 2026

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