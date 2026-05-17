Chi sono i 28 cittadini premiati che dietro le quinte hanno fatto grande Monza

Si è tenuta venerdì 15 maggio, in Sala Maddalena a Monza, la prima edizione del Premio "Campioni nella vita", la cerimonia ideata nell'ambito della seconda edizione del Torneo Interforze Città di Monza per riconoscere il valore di chi, ogni giorno, contribuisce con generosità e dedizione alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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