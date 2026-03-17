Nelle ultime ore è stato svelato che il figlio adottivo di Raffaella Carrà, rimasto lontano dai riflettori per molti anni, è una figura discreta che ha collaborato con la conduttrice sia nella sfera pubblica che privata. La notizia riguarda la sua presenza nel suo entourage e il ruolo che ha avuto nel corso del tempo. La persona ha mantenuto un basso profilo e non si sono mai fatte dichiarazioni pubbliche al riguardo.

La notizia è emersa nelle ultime ore. Per molti anni è rimasto lontano dai riflettori, figura discreta accanto a Raffaella Carrà e presenza costante nella gestione della sua vita pubblica e privata. Gian Luca Pelloni Bulzoni è stato a lungo conosciuto semplicemente come l’assistente personale della celebre artista. Oggi, però, documenti legali e atti del Tribunale di Roma ridefiniscono il suo ruolo: è il figlio adottivo e l’erede universale del patrimonio della showgirl, che comprende beni immobili, risorse finanziarie e diritti legati alla sua immagine e alle sue opere. Originario di Ferrara, nato nel 1964, Bulzoni — il cui cognome richiama quello anagrafico della Carrà, Pelloni — ha condiviso con lei anche le radici emiliane. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dal dietro le quinte all’eredità: chi è il figlio adottivo della Carrà

Articoli correlati

Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà: età, carriera e ruolo nell’ereditàLa figura di Raffaella Carrà continua a brillare anche dopo la sua scomparsa, ma negli ultimi mesi un nome ha attirato l’attenzione del pubblico:...

Leggi anche: Raffaella Carrà, spunta un «figlio adottivo segreto»: chi è l’unico erede legittimo della cantante

Aggiornamenti e notizie su Dal dietro le quinte all'eredità chi è...

Temi più discussi: Raffaella Carrà, chi è il figlio adottivo segreto; Raffaella Carrà, spunta il (presunto) figlio adottivo segreto: È l’unico erede legittimo; Non ne ha mai parlato con nessuno. Nelle occasioni ufficiali lui non c’era: Giancarlo Magalli e il caso del figlio segreto di...; What were you like in the ’90s?, il trend social delle star degli anni Novanta: ecco come sono oggi (alcuni irriconoscibili).

Raffaella Carrà verità sul presunto figlio adottivo mai riconosciutoIl figlio segreto di Raffaella Carrà e la battaglia per l’eredità A quasi cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, emerge un dettaglio finora ignot ... assodigitale.it

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: chi è l’uomo diventato l’unico erede della regina della tvDalle carte del Tribunale di Roma emerge un dettaglio rimasto finora sconosciuto della vita privata di Raffaella Carrà: l’artista avrebbe adottato il suo storico collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzon ... panorama.it

La Stampa. . «Il mio unico rimpianto Non avere un figlio». Raffaella Carrà lo aveva ripetuto tante volte. Nonostante i grandi amori della sua vita, non era mai riuscita a diventare mamma. Era stata una zia premurosa, la compagna apprezzata dai figli che i part - facebook.com facebook

«Il mio unico rimpianto Non avere un figlio». Raffaella Carrà lo aveva ripetuto tante volte. Nonostante i grandi amori della sua vita, non era mai riuscita a diventare mamma. Era stata una zia premurosa, la compagna apprezzata dai figli che i partner avevano x.com