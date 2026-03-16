A St. Moritz, ai Campionati Mondiali juniores di snowboardcross 2026, Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre miste. La coppia italiana ha concluso la competizione con il miglior risultato, portando a casa il primo posto e chiudendo così il torneo con un risultato di rilievo.

Epilogo trionfale per l’Italia a St. Moritz in occasione dei Campionati Mondiali juniores di snowboardcross 2026, con Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa che hanno centrato il bersaglio grosso nell’ultima gara della manifestazione conquistando la medaglia d’oro nella prova a coppie miste. Con questo risultato, la spedizione azzurra va in archivio con un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio dopo la vittoria di Francesia Boirai ed il terzo posto di Costa negli eventi individuali andati in scena venerdì. Il quotato binomio italiano (denominato Italia 1) ha raggiunto la Big Final attestandosi in seconda posizione sia nei quarti che... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboardcross, Francesia Boirai/Costa regalano all’Italia l’oro mondiale juniores nel Mixed Team!

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