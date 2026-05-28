Emergenze in mare anche il 1530 della Guardia Costiera entra nel Numero unico 112
Da oggi il numero 1530 della Guardia Costiera, dedicato alle emergenze in mare, fa parte del sistema di risposta del Numero unico di emergenza 112 nella regione Abruzzo. Questa integrazione consente di gestire le chiamate di soccorso marittimo attraverso un unico numero di emergenza regionale. La Guardia Costiera continuerà a ricevere chiamate specifiche, ma le comunicazioni saranno ora integrate nel sistema di emergenza regionale. La modifica riguarda le chiamate provenienti da tutta la regione Abruzzo.
Da oggi anche il 1530 della Guardia Costiera, numero dedicato alle emergenze in mare, entra ufficialmente nel sistema della Centrale unica di risposta del Numero unico di emergenza 112 della Regione Abruzzo. Un’integrazione che rende l’Abruzzo la prima regione italiana ad attivare il collegamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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ABRUZZO integra il numero di emergenza in mare 1530 della Guardia Costiera, nel NUE. Basterà comporre il 112, per mettersi in contatto anche con la competente sala operativa della Guardia costiera, garantendo così interventi tempestivi e coordinati. x.com
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