Giornata del Mare studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia Costiera

Oggi si sono svolte le celebrazioni della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara, con studenti campani a bordo della nave della Guardia Costiera. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani provenienti dalla regione, che hanno visitato la nave e preso parte a attività didattiche sul mare e sulla tutela delle risorse marine. L’evento si è svolto in un porto della regione, con la presenza delle autorità locali e del personale della Guardia Costiera.

Si sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel 2017 e celebrata ogni anno l’11 aprile su impulso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La ricorrenza, rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, è finalizzata a promuovere la cultura del mare quale risorsa di rilevante valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, nonché a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto e alla tutela dell’ambiente marino, favorendo lo sviluppo del concetto di “cittadinanza del mare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Marittimo sviene a bordo di un peschereccio. Intervento della Guardia CostieraDurante la scorsa notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Ta ranto è intervenuta in assistenza ad un peschereccio con due persone a ... Sicurezza in mare e protezione civile: al via il corso per volontari della Guardia Costiera AusiliariaIl corso, in partenza il 30 marzo, rappresenta un appuntamento consolidato nella programmazione dell’associazione ed è stato progressivamente... Temi più discussi: Diano Marina celebra la Giornata del Mare: studenti protagonisti al porto il 13 aprile; Giornata del Mare 2026: a Gaeta il campus nazionale della scuola dall’8 al 10 aprile; Giornata nazionale del mare 2026, visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studenti; Settimana Blu 2026: Monopoli celebra il mare e l’ambiente. Giornata del mare, le iniziative organizzate per le scuole dalla Guardia Costiera di SavonaL'obiettivo è sviluppare la consapevolezza del mare inteso come preziosa risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico ... ivg.it Giornata del mare e della cultura marina: festa a Napoli con oltre mille studentiOltre mille studenti provenienti da tutta la Campania hanno animato la base navale di Napoli della Marina Militare. È stato questo lo scenario che ha ... napolivillage.com Reggio Calabria celebra la Giornata del Mare e della Cultura Marinara: un'azione condivisa per la tutela dell'ecosistema - facebook.com facebook Gaeta Capitale delle Nuove Generazioni: in corso la Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara 2026 x.com