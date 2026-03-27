Nelle ultime settimane, la capitaneria di porto e la guardia costiera hanno condotto diverse esercitazioni sulla sicurezza in mare, coinvolgendo alcune delle principali compagnie di navigazione attive nella regione ligure. Le attività si sono concentrate sulla gestione delle emergenze marittime, con simulazioni pratiche e coordinamento tra le forze presenti.

Nelle ultime settimane la capitaneria di porto e la guardia costiera hanno svolto una serie di esercitazioni dedicate alla sicurezza in mare coinvolgendo alcune delle principali compagnie di navigazione operanti in Liguria.Le attività, che hanno coinvolto Corsica Ferries, Grandi Navi Veloci, MSC. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sicurezza in mare, le esercitazioni della guardia costiera per gestire le emergenze in Liguria

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