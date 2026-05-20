In Sicilia, sono stati stanziati un milione di euro destinati alla protezione dei minori dai pericoli online. Restano ancora da chiarire i criteri di distribuzione dei fondi tra le province orientali e occidentali dell’isola. I progetti finanziati si rivolgono principalmente ai bambini e agli adolescenti di diverse fasce d’età, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione. Le modalità di assegnazione e le specifiche attività previste non sono state ancora rese pubbliche.

? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le province orientali e occidentali?. Quali fasce d'età saranno i destinatari diretti di questi progetti?. Chi potrà presentare le candidature per ottenere i finanziamenti regionali?. Come verranno contrastati concretamente il cyberbullismo e le dipendenze digitali?.? In Breve 500 mila euro per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.. 500 mila euro per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.. Progetti rivolti a una fascia d'età compresa tra i 6 e i 17 anni.. Termine ultimo per la presentazione delle candidature via PEC entro il 15 giugno 2026.. La Regione Siciliana mette a disposizione un milione di euro per finanziare progetti volti all’alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, con l’obiettivo di contrastare i rischi della rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 1 milione di euro per proteggere i minori dai rischi della rete

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