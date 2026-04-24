Emergenza chemsex a Treviso | 24 giovani tra nuove droghe e social

A Treviso, il SerD dell'Ulss 2 sta assistendo 24 giovani coinvolti in pratiche di chemsex. Questi individui acquistano sostanze attraverso piattaforme come Telegram e il dark web, aumentando i rischi legati alla salute e alla criminalità digitale. La situazione riguarda persone di diverse età, tutte seguite per l’uso di queste sostanze e le relative problematiche.

?? Cosa sapere Il SerD dell'Ulss 2 a Treviso segue 24 giovani per uso di sostanze chemsex. L'acquisto tramite Telegram e dark web espande i rischi sanitari e la criminalità digitale. Ventiquattro giovani tra professionisti e ragazzi poco più che ventenni sono attualmente seguiti dal Servizio per le Dipendenze dell'Ulss 2 a causa dell'uso di sostanze legate al fenomeno del chemsex, con nuovi rischi emergenti per la salute mentale e fisica nel territorio trevigiano. Si tratta di un gruppo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza chemsex a Treviso: 24 giovani tra nuove droghe e social Notizie correlate Sesso solo sotto effetto di droghe. Sempre più romani nell'abisso del chemsexConsumano crack, GHB e crystal meth fino a diventarne dipendenti e rischiando di contrarre Hiv, clamidia e gonorrea per via di rapporti non protetti. "In arrivo centinaia di nuove droghe sintetiche. Una minaccia neurologica per i giovani""Le nuove droghe sintetiche non sono solo un problema sociale o legale: sono una minaccia neurologica concreta.