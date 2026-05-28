Emergenza in mare anche il 1530 della guardia costiera entra a far parte della centrale unica 112 dell’Abruzzo
La regione Abruzzo ha integrato il numero di emergenza in mare 1530 nel sistema unico 112, diventando la prima in Italia a farlo. Da ora, le chiamate di emergenza in mare saranno gestite attraverso la centrale unica 112. Questa modifica riguarda le operazioni di soccorso e coordinamento delle emergenze marine. La Guardia Costiera utilizza ora il nuovo sistema per ricevere e gestire le chiamate di emergenza provenienti dal mare.
La Regione Abruzzo è la prima in Italia ad integrare il numero di emergenza in mare 1530 nel sistema del Nue 112. Da giovedì 28 maggio anche il 1530, numero di emergenza in mare della guardia costiera, è collegato alla centrale unica di risposta del numero unico di emergenza 112 della Regione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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ABRUZZO integra il numero di emergenza in mare 1530 della Guardia Costiera, nel NUE. Basterà comporre il 112, per mettersi in contatto anche con la competente sala operativa della Guardia costiera, garantendo così interventi tempestivi e coordinati. x.com
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