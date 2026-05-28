Emergenza in mare anche il 1530 della guardia costiera entra a far parte della centrale unica 112 dell’Abruzzo

Notizia in breve

La regione Abruzzo ha integrato il numero di emergenza in mare 1530 nel sistema unico 112, diventando la prima in Italia a farlo. Da ora, le chiamate di emergenza in mare saranno gestite attraverso la centrale unica 112. Questa modifica riguarda le operazioni di soccorso e coordinamento delle emergenze marine. La Guardia Costiera utilizza ora il nuovo sistema per ricevere e gestire le chiamate di emergenza provenienti dal mare.