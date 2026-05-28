Emergenza blackout | le reazioni di cittadini ristoratori e politici alla terza serata al buio
Da tre sere, Torino vive blackout frequenti causati dall’aumento del consumo di energia durante il caldo intenso. La rete elettrica cittadina, definita dal sindaco come vecchia, fatica a reggere la richiesta di condizionatori e ventilatori in case, negozi e uffici. Cittadini, ristoratori e politici hanno espresso preoccupazione per le interruzioni, che si ripetono ogni sera, creando disagi diffusi. Iren è stata chiamata a intervenire per cercare di risolvere la situazione.
Torino al buio, una scena che da tre sere si ripete. Il grande caldo, quindi la necessità di accendere condizionatori e ventilatori in case, negozi e uffici, sta stressando la rete elettrica cittadina, che come ha ammesso il sindaco Stefano Lo Russo, sollecitando Iren ad intervenire, “è vecchia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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