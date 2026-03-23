Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, Cuba è precipitata nuovamente nell’oscurità totale. Per la seconda volta in sette giorni, l’intera rete elettrica nazionale dell’isola caraibica ha subito un collasso completo, lasciando senza corrente gli oltre 11 milioni di abitanti del paese. Il ministero dell’Energia cubano ha confermato ufficialmente quella che ha definito un’interruzione totale del sistema elettrico nazionale, un blackout generalizzato che ha coinvolto ogni angolo dell’isola. Secondo l’Unione elettrica cubana, l’azienda pubblica responsabile della gestione energetica del paese, il guasto è stato causato da un’avaria alla centrale termoelettrica di Nuevitas, situata nella provincia di Camagüey, la terza città più popolosa di Cuba. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cuba sprofonda nel buio: secondo blackout in una settimana, è emergenza elettrica, centrali al collasso

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