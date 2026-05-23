Blackout in via La Spezia viale Milazzo e Vigheffio | serata al buio nel quartiere Molinetto

Intorno alle 20, blackout ha lasciato al buio le vie La Spezia, Viale Milazzo e Vigheffio nel quartiere Molinetto. La mancanza di energia ha interessato queste zone per tutta la serata. Nessuna comunicazione ufficiale sulla causa dell’interruzione. La rete elettrica non funzionava, lasciando residenti e attività senza corrente. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati al blackout. La situazione è rimasta invariata fino a fine serata.

. La corrente è andata via intorno alle 20.30 ed è tornata dopo circa un'ora e mezza. Le cause sono da ricercare in un guasto ad una cabina di media tensione che ha lasciato al buio alcune zone della città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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