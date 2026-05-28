Ematologia Gimema | Oltre 17mila pazienti coinvolti in studi clinici nazionali
In Italia, più di 17.000 pazienti sono stati coinvolti in studi clinici nazionali nel settore dell’ematologia. La ricerca ha portato a riduzioni dei trattamenti chemioterapici e a possibilità di vivere senza terapia. Questi studi hanno contribuito a modificare le strategie terapeutiche e le prospettive di cura per le malattie del sangue.
(Adnkronos) – Dalla riduzione della chemioterapia alla possibilità di vivere senza terapia: la ricerca sta cambiando concretamente la prognosi delle malattie del sangue. Sono stati presentati a Roma, durante la Terza riunione nazionale Gimema (Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto), gli aggiornamenti più rilevanti della ricerca scientifica clinica e traslazionale sulle malattie del sangue condotta in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
Ematologia, Vignetti (Gimema): "Rete LabNet cresciuta oltre le aspettative"La rete LabNet, creata vent'anni fa nel settore dell'ematologia, ha superato le aspettative di crescita.
Leggi anche: Tumori, in Italia 1.103 studi clinici in corso: "Nuove tecnologie per aumentare partecipazione pazienti"
Si parla di: Tumori del sangue, in Italia 17mila pazienti coinvolti negli studi.
Ematologia, Gimema: Oltre 17mila pazienti coinvolti in studi clinici nazionaliIl presidente Vignetti: 'L'obiettivo non è soltanto aumentare la sopravvivenza ma migliorare la qualità di vita, riducendo tossicità, ospedalizzazioni e impatto sociale delle cure' ... adnkronos.com
Tumori del sangue, in Italia 17mila pazienti coinvolti negli studiCon 17.000 pazienti coinvolti attualmente negli studi, la ricerca cooperativa italiana sulle malattie del sangue continua a contribuire in modo decisivo allo sviluppo di cure più personalizzate, soste ... ansa.it