Ematologia Gimema | Oltre 17mila pazienti coinvolti in studi clinici nazionali

Notizia in breve

In Italia, più di 17.000 pazienti sono stati coinvolti in studi clinici nazionali nel settore dell’ematologia. La ricerca ha portato a riduzioni dei trattamenti chemioterapici e a possibilità di vivere senza terapia. Questi studi hanno contribuito a modificare le strategie terapeutiche e le prospettive di cura per le malattie del sangue.