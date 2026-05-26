La rete LabNet, creata vent'anni fa nel settore dell'ematologia, ha superato le aspettative di crescita. Lo ha affermato un rappresentante di Gimema, sottolineando come la rete di laboratori si sia ampliata più del previsto nel corso degli anni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui risultati raggiunti. La rete continua a espandersi, coinvolgendo vari laboratori specializzati in analisi ematologiche.

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "LabNet è una rete di laboratori nata vent'anni fa e cresciuta ben oltre le aspettative iniziali". Così Marco Vignetti, presidente della Fondazione Gimema Franco Mandelli Onlus, intervenendo all'iniziativa '20 anni di LabNet: attività, risultati e prospettive di sviluppo' al ministero della Salute. Alla base del progetto c'è l'esigenza di standardizzare i test molecolari, esami altamente complessi che permettono di individuare tracce minime di malattia nelle cellule tumorali. "Era fondamentale - ha spiegato Vignetti - che tutti i laboratori italiani eseguissero questi test nello stesso modo, garantendo ai pazienti risultati affidabili e uniformi indipendentemente dal centro in cui venivano effettuati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ematologia, Vignetti (Gimema): "Rete LabNet cresciuta oltre le aspettative"

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